Бийск: На имущество банкротящегося в Бийске МУП «Маяк» нашелся покупатель

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На днях прошли очередные торги по реализации имущества комбината школьного питания «Маяк»

На торги было выставлено несколько лотов, однако покупатель нашелся лишь на один из них. Им стал житель Павловского района, сам в прошлом предприниматель, занимавшийся зерном, семенами и кормами для животных. Он стал единственным участником торгов. Мужчина немногим более чем за 200 тыс. руб. выкупил изотермический фургон 2008 года выпуска.

Остальные лоты – автомобиль ГАЗ-2705 2002 года и административное здание – никого не заинтересовали, как и право аренды основного здания «Маяка», выходящего на Трофимова.

К зданию, кстати, также прилагаются в аренду весы, контейнер под овощи, ксерокс, овощерезка, принтер, теплосчетчик, тестомес и несколько холодильников.

От перловки до здания: в Бийске начали распродажу имущества комбината «Маяк»

07:20, 28.09.2021 3069

Напомним, в ноябре 2020 года кредиторы «Маяка» обратились в суд за признанием его банкротом. Сейчас предприятие не работает, рынок школьного питания поделили между собой другие операторы – все частные.

На «Маяке» и сегодня продолжается процедура банкротства. В конце 2020 года, когда она только запускалась, общая задолженность комбината составляла почти 25 млн руб.

Бийский рабочий