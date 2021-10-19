Бийск: На сайте Госуслуг можно вновь подать заявление на кэшбек за детский отдых

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Получить некоторую сумму обратно могут те, кто оплатил путевки до 25 мая этого года

Информация о повторной возможности получения кэшбека появилась на сайте Госуслуг. Там же описывается подробный алгоритм получения 50% от уплаченной за отдых ребенка суммы.

– В связи с получением дополнительных разъяснений по осуществлению единовременных социальных выплат гражданам в целях частичной компенсации затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления (оплаченных до 25.05.2021), предлагаем вам повторно направить заявление для рассмотрения на портал Государственных услуг до 20.10.2021 года (включительно).

Напомним, что ранее не у всех родителей получилось получить кэшбек. Так, вернуть часть потраченной суммы получилось только у тех, кто оплатил 100 % от стоимости путевки самостоятельно.

Кэшбек не для всех: кому из бийчан вернут деньги за путевки в детские лагеря

09:20, 16.07.2021 3771

Бийский рабочий