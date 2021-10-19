Бийск: На границе Алтая задержали целый грузовик с наркотическим растением

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Через государственную границу не пропущено более тонны наркосодержащего растения

Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации наркотического средства растительного происхождения.

В автомобильном пункте пропуска «Кулунда» при осмотре грузового автомобиля, намеревавшегося въехать в Россию, было обнаружено более тонны растения гармала.

В нем содержится гармин, входящий в список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

Гармала Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Машина была под управлением иностранца.

Обнаруженное наркосодержащее растение с материалами проверки сообщения о преступлении по статье «Контрабанда наркотических средств» переданы полиции, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В сентябре этого года к уголовной ответственности привлечен житель одной из стран Центрально-Азиатского региона, который ранее предпринял попытку незаконно переместить через государственную границу партию такого же растения.

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07:51, 18.10.2021 512

Бийский рабочий