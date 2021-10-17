Бийск: На бийской ТЭЦ готовятся реализовать проект федерального масштаба

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Предстоящая зима, по предварительным прогнозам, обещает быть суровой

Глава Бийска Александр Студеникин сегодня встретился с новым руководителем городской ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании». Роман Бугаец приступил к работе с 1 октября. Общение прошло не в кабинете — они посетили производственные цеха, а также угольный склад.

Несмотря на неоптимистичные прогнозы на зиму, жителям Бийска особо на этот счет беспокоиться не стоит – на Бийской ТЭЦ СГК готовы к любым морозам. Текущая ремонтная кампания практически полностью завершена.

Этой осенью Бийск подключили к отоплению быстрее, чем в другие годы

10:12, 11.10.2021 754

Бийский рабочий