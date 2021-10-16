Бийск: На Алтае стали чаще бить тату и делать пирсинг

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Среди набирающих популярность бьюти-услуг появились тату и пирсинг

За январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 спрос на услуги мастеров по тату и пирсингу на Алтае вырос на 42%.

Средняя цена за одну небольшую татуировку от сертифицированного мастера — 1000 рублей.

Помимо тату и пирсинга, стали чаще обращаться и к мастерам по маникюру. На Алтае спрос на маникюр в этом году вырос на 65%. В среднем классический маникюр обойдется в 600 рублей, подсчитали эксперты «Авито.Услуги».

С января по сентябрь этого года спрос на массажистов увеличился на 117%. Цена за массаж сильно зависит от вида процедуры: за 30-минутный массаж шейно-позвоночной зоны придется заплатить около 500 рублей, за массаж всего тела длительностью в 2,5 часа — 2500 рублей.

Независимо от сезона остаются популярными услуги мастеров по шугарингу, депиляции и чистке кожи, тем более, что некоторые процедуры рекомендовано делать как раз в осенне-зимний сезон. Так, спрос на услуги косметологов вырос вдвое.

Многие списывают это на панику 2020 года, когда россияне решили «попридержать» деньги, опасаясь наступления экономического кризиса из-за пандемии. Тогда от многих процедур шел отказ. Сейчас отрасль начинает восстанавливаться.

Навсегда уезжая из Сибири, девушка сделала татуировку с символом города

18:02, 05.10.2019 2850

Бийский рабочий