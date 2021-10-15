Бийск: На ул. Васильева и Ленинградской в Бийске 15 октября отключат электроэнергию
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Информацией об актуальных коммунальных отключениях поделилось Управление ГОЧС и ПБ администрации Бийска
Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +49 на обратке, давление 8,8 и 2,5 атмосферы соответственно.
Зарегистрировано 3 ДТП, травмированных нет. Пожарные подразделения на тушение пожаров выезжали один раз. Скорая помощь обслужила 316 вызовов.
- 15 октября с 10.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами будет отключена электроэнергия по ул.: Социалистическая 23/4, 15, 17е, 17/4, 17, 17/2, 17/3, 17/5, 116, 116/1, Васильева 74/5, Ленинградская 111, 113 (ЗСК).
- 15 октября с 13.00 до 15.00, в связи с ремонтными работами, будет отключена электроэнергия от ТП-169 по ул.: Липового 74/2, 76, 78/1, ул. Воинов-Интернационалистов 72, 72/1(МЭС).
Этой осенью Бийск подключили к отоплению быстрее, чем в другие годы
10:12, 11.10.2021 698