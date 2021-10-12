Бийск: На улице Васильева и в Заречье в Бийске 12 октября отключат электроэнергию

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Информация предоставлена Управлением ГОЧС и ПБ администрации Бийска

Температура горячей воды «Бийскэнерго» составляет +70 на подаче, +49 на обратке, давление 8,8 и 2,7 атмосферы соответственно.

Зарегистрировано 4 ДТП, травмированных нет. Пожарные подразделения на тушение пожаров выезжали 1 раз. Скорая помощь обслужила 312 вызовов.

12 октября в связи с ремонтными работами на электрооборудовании будет прекращена подача электроэнергии:

с 10-00 до 18-00 ул.Васильева 63,59/2,61/1,63/1; ул.Разина 90,86,88.

Кроме того, 12 октября с 8.30 до 16.30 будет отключена электроэнергия от ТП-425 по адресам:

пер.Уральский, 5В-5Ж; ул.Лермонтова, 35Б,35В,35Г(коттеджи); пер.Свердловский, 9Б (коттедж) (МЭС).

ул. Крайняя, 141-145, 122-136;

пер. Байкальский, 99-105,ул. Кольцовская, 132-144,пер. Свердловский, 73,75,79, пер. Сверловский, 75 (аптека) ул. Дальняя, 114В-118, 119-137, 123 (МЭС).12.10.21 с 09.00 до 15.00 будет отключена э/энергия от ТП-47 по адресам: ул. Волочаевская 2-8,6(магазин) ул. Туркменская 5,29,26-40,пер.Строительный 6,8,Поликлиника пос.Нагорный, ул. Туркменская, 42-60 ул. 1-й Проезд, 16-62, ул. Чапаева, 28-42,пер. Строительный, 15,17,19,21,23, «Мария-РА», ул. Туркменская, 3, светофор «Волочаевская-Шубенский» (МЭС).12.10.21 с 08.30 до 16.30 будет отключена э/энергия от ТП-354 по адресам: ул. Л-комбината, 46-55, КНС-38. (Л-комбинат 41), ул. Л-комбината, 26,26/1 (МЭС).

Этой осенью Бийск подключили к отоплению быстрее, чем в другие годы

10:12, 11.10.2021 520

Бийский рабочий