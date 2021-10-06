Бийск: На улицах Бийска появятся билборды с фотографиями молодых ученых города

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2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.

Администрация Бийска при поддержки АНО «Национальные приоритеты» размещает на улицах города билборды, посвященные молодым бийским ученым, ведущим свои исследования в научных организациях. На них горожане смогут увидеть фото ученого и краткое описание его проекта.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. В течение всего года в стране проводятся публичные мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы для всех желающих.

В стране также стартовал марафон «Наука рядом», участие в котором примут более 150 молодых ученых из 56 регионов. В программе мероприятий – лекции и экскурсии по лабораториям ведущих университетов и научных центров страны, а также запуск рекламной кампании о современных достижениях российских ученых.

Разрушающиеся памятники архитектуры в Бийске могут затянуть фальш-фасадами

14:53, 29.09.2021 1861

Бийский рабочий