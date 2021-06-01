Бийск: На Алтае появился центр по реабилитации медвежат-сирот

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В Алтайском заповеднике начал работать мини-центр по реабилитации медвежат-сирот.

Создать при Алтайском заповеднике свой мини-центр по реабилитации медвежат было решено в 2020 году.

— Ежегодно в регионах, где обитает бурый медведь, находят осиротевших медвежат. Чаще это происходит при лесозаготовительных работах. Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Нередко медведицы гибнут от пуль браконьеров. Медвежат забирают домой, где они или обречены на гибель или на жизнь в клетке зоопарка, — поясняют в Алтайском биосферном заповеднике.

С 80-х годов реабилитацией таких животных начал заниматься Валентин Пажетнов. Его опыты продолжили сын Сергей и внук Василий. В настоящее время это семейное дело преобразовалось в «Центр спасения медвежат-сирот», который ежегодно принимает более десятка медвежат с Европейской части страны.

В Сибири судьба осиротевших медвежат здесь чаще всего плачевна.

— На частном подворье далеко не всегда есть условия для содержания медвежат, благоприятных для их последующей реабилитации. Окружающая наше жилье обстановка создает определенный антропогенный фон, к которому медвежата привыкают и после выпуска их в природу будут спокойно посещать населенные пункты, создавая сопутствующие проблемы населению, — поясняют в заповеднике.

В мае 2021 года в заповедник обратились из Алтайского края Владимир и Татьяна с просьбой принять на содержание и последующий выпуск 2-х медвежат-сирот: Мишку и Машку.

В срочном порядке, при консультации Пажетновых, был разработан проект мини-вольера, выбрано место на Яйлинской террасе. Из «Центра спасения медвежат-сирот» Пажетновых вылетели самолетом на Алтай двое сотрудников: Василий Пажетнов и Вячеслав Наумов, они не только руководили строительством, но и сами приняли активное участие в нем.

— 23 мая Мишка и Машка были выпущены в вольер. Насидевшиеся в клетках и других малоприспособленных помещениях, они не сразу освоились. Конечно это еще не свобода, но путь к ней, — говорят сотрудники.

Вольер размером 10х10 м окружен электрозабором для защиты от диких животных заповедника, ведь медвежата могут стать легкой добычей местных медведей, волков.

Внутри вольера растут несколько берез, которые дают тень животным, служат тренажером и местом спасения в случае проникновения хищников.

— В настоящее время Мишка и Машка освоились в своем мирке с домиком-убежищем в тени берез, хороший аппетит указывает на их благополучное состояние. При кормлении и уходе за медвежатами строго соблюдаются все требования, необходимые для их будущей успешной реабилитации в дикой природе, выработанные за многие годы в Центре Пажетновых.

Выпуск медвежат запланирован на август-месяц, когда, по опыту Пажетновых, они уже самостоятельно смогут добывать пищу в дикой природе.

Мишки-малышки: сотрудник алтайского заповедника учился выхаживать медвежат

19:17, 11.04.2021 662

Бийский рабочий