Бийск: На пороге лета: афиша мероприятий Бийска на 29 и 30 мая

0

Рассказываем, что, где и когда пройдет в Бийске в выходные дни.

29 МАЯ, СУББОТА

12.00 – Волшебная сказка «Сказка про любовь, или Как Иван-царевич невесту искал». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

14.00 – Литературный клуб (литературная лотерея, мастер-класс, открытый микрофон). Где: Центральная городская библиотека, ул. Льва Толстого, 150

17.00 – Комедия-водевиль «Беда от нежного сердца». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

30 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 – Сказка для детей «Золотой цыпленок». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

12.00 – День открытых дверей в Центре народной культуры «Миролад». Где: ул. Ленина, 85.

17.00 – Комедия-водевиль «Ханума». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

«Тихое место-2»

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, – не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы… 16+

Триллер, США, в прокате до 16 июня. В ролях: Эмили Блант, Милли Симмондс, Джимон Хонсу, Лорен-Эшли Кристияно, Zachary Golinger и др.

«Ассасин. Битва миров»

История грандиозного масштаба расскажет об удивительном фэнтезийном мире, где магия и мифические чудовища поражают и взор, и разум. На своем пути воин столкнется с суровыми испытаниями, станет свидетелем невероятных баталий и будет противостоять загадочным ассасинам в алом. Каждый его шаг должен быть решителен, но осторожен, ведь его действия найдут отклик за пределами реальности и изменят судьбы людей параллельного мира навсегда. 16+

Экшн, Китай, в прокате до 9 июня. В ролях: Лэй Цзяинь, Ян Ми, Дун Цзыцзянь, Юй Хэвэй и др.

«Спиритический сеанс»

Камилл – новая ученица элитной школы для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна из студенток. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке. 18+

Ужасы, США, в прокате до 9 июня. В ролях: Сьюки Уотерхаус, Мэдисен Бити, Инанна Саркис, Элла-Рэй Смит и др.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«Спирит непокорный», приключения, анимация, США, 6+

«Истребитель демонов: поезд «Бесконечный», аниме, Япония, 16+

«Форсаж-9», экшн, США, 12+

«Те, кто желает мне смерти», триллер, Канада-США, 18+

«Кролик-Питер-2», семейная комедия, Австралия-США, 6+

«Пила: Спираль», ужасы, США, 18+

Бассейн СК «Заря» начнет работать для жителей города с 20 мая

16:50, 19.05.2021 1362

Бийский рабочий