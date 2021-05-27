Бийск: На Алтае мужчина решил искупаться в Катуни и чуть не утонул
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Тонувшему удалось ухватиться за ствол березы, поваленной в реку, где он дождался помощи.
25 мая в селе Усть-Кокса пожарные, полиция и местные жители спасли мужчину, едва не утонувшего в реке Катунь.
Как сообщает МЧС Республики Алтай, 35-летний житель села Ая распивал с товарищами спиртное на берегу реки. После мужчина решил искупаться, но течение, сильное и стремительное, понесло его вниз по реке.
Очевидцы позвонили на единый телефон вызова экстренных служб 112, и на помощь немедленно выехал дежурный караул пожарной части № 10 села Усть-Кокса, через две минуты пожарные уже были на месте.
Для спасения мужчины пришлось привлекать плавсредство местных жителей.
Тонувшему удалось ухватиться за ствол березы, поваленной в реку, где он дождался помощи. Ждать пришлось недолго, с момента звонка на телефон 112 до извлечения пловца из воды прошло минут 15.
Пожарные на катере местного предпринимателя доплыли до пострадавшего и доставили мужчину на берег, где его уже ждала бригада скорой помощи. Благодаря слаженной совместной работе была спасена человеческая жизнь.
Отмечается, что в Республике Алтай в настоящее время проходит вторая волна паводка, уровень воды в реках и озёрах очень высокий, течение бурное и стремительное, температура воды достаточно низкая.
— Купаться ещё слишком рано, а в нетрезвом виде, тем более, смертельно опасно. Данному гражданину повезло, в таких случаях течение может стремительно унести на глубину или затянуть в водоворот и последствия легкомысленного отношения к своей жизни стать настоящей трагедией, — отмечают в МЧС.