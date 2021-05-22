Бийск: На выходных в Бийске состоится фестиваль славянской письменности и культуры

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Майская декада, посвященная истокам славянской письменности и культуры, в Бийске стала открытым городским фестивалем.

Тематические концерты, познавательные и игровые программы проходят в библиотеках, городских клубах и на Архиерейском подворье. В рамках фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» запланировано несколько бесплатных мастер-классов по каллиграфии. Они проходят в рамках проекта образовательного туризма на Алтае «Каллиграфия: связь времен и социальных практик развития человека».

Проект реализует Бийская православная школа с партнерами, а мастер-классы на городском фестивале проводит ее директор Николай Афонин. В субботу 22 мая он приглашает в центральную городскую библиотеку имени Шукшина (ул. Л. Толстого, 150) на открытый практический семинар по каллиграфии. Участники занятия узнают, как, чем и что писали на Руси во времена Александра Невского. Попробуют освоить азы русской вязи и скорописи, уставного и курсивного письма, попрактикуются в основах арт-каллиграфии. Семинар в «Шукшинке» «Красота русской буквы: история и современность» продлится с 13.30 до 16 часов. Вход свободный, справки по тел. 8 (385-4) 35-66-16.

23 мая мастер-класс по каллиграфии Николай Афонин проведет на Архиерейском подворье. Записаться на участие можно заранее – по тел. (8) 923-647-77-83 – или присоединиться к воскресной группе на месте проведения мероприятия (ул. Иркутская, 1/1 – бывший военный городок)).

Праздник на Архиерейском подворье начнется в 12.00. Вокально-хоровому концерту на открытой сцене (а в непогоду – в новом выставочном центре Подворья) будет предшествовать крестный ход от всех храмов города. На праздничной площадке фестиваля гостям станут наливать сладкий чай, для них будет открыто летнее кафе, а веселые аниматоры займут детей лепкой азбуки из пластилина.

В 15.00 центром фестиваля станет Петровский бульвар – там пройдет еще один праздничный концерт.

Финальные торжества Дней славянской письменности и культуры в Бийске состоятся 25 мая – в 18.30 в Городском дворце культуры (ул. Горно-Алтайская, 56).

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13:10, 20.05.2021 916

Бийский рабочий