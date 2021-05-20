Бийск: На сайте «БР» можно будет смотреть трансляцию с Кубка мира по гребле
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20 мая на барнаульском гребном канале начнутся самые крутые в истории Алтайского края соревнования.
Формально это будут даже два турнира — отбор на Олимпийские игры и II этап Кубка мира — 2021 по гребле на байдарках и каноэ.
Меньше суток осталось до старта соревнований, на которые в Барнаул прилетели более 300 спортсменов из 58 стран.
Такого количества титулованных спортсменов барнаульский гребной канал в своей истории ещё не видел. В спортгородке гребного канала идут последние приготовления: гребцы получают лодки, многие уже успели выйти на воду. Страсти здесь начнут кипеть только завтра. Главное, чтобы погода не подвела.
Олимпийский отбор
20−21 мая будут разыграны шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Слово «лицензия» означает, что путевку на главный мировой спортивный форум получает не спортсмен, а страна, и национальная федерация уже сама распределяет квоты между своими атлетами.
Олимпийские лицензии будут разыграны в следующих классах/дистанциях:
- каноэ-одиночка, женщины, 200 м
- байдарка-одиночка, женщины, 200 м
- байдарка-одиночка, мужчины, 200 м
- байдарка-одиночка, женщины, 500 м
- байдарка-одиночка, мужчины, 1000 м
- каноэ-одиночка, мужчины, 1000 м
Кубок мира — 2021
Соревнования II этапа Кубка мира пройдут с 21 по 23 мая, гребцы разыграют 38 комплектов медалей. Полный календарь смотрите здесь.
Австралийцы с новозеландцами от участия в российском этапе Кубка планеты были вынуждены отказаться из-за коронавирусных ограничений. Все остальные к борьбе за быстрые секунды готовы: старт первым заездам будет дан завтра в 10:00.
Вот по этой ссылке можно будет смотреть соревнования завтра, 20 мая. Расписание следующее:
10:00-11:55. Олимпийская квалификация.
14:00-16:40. Олимпийская квалификация.
В Барнаул начали прибывать участники Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
15:30, 17.05.2021 727