Бийск: На форуме в Бийске единороссы обсудили работу за пять лет и подготовку к выборам

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В 2021 году предварительное голосование партии «Единая Россия» проходит в электронном формате.

Как готовится к этому сама партия и избиратели, обсудили в рамках форума, который состоялся 13 мая.

Александр Романенко, председатель АКЗС, секретарь Алтайского регионального отделения партии, отметил, что лучше любых слов о партии говорят дела. Получая наказы от избирателей, депутаты «Единой России» облекают их в конкретные предложения, над которым потом продолжается совместная работа с властью. Для нашего региона особенно актуальны вопросы повышения реального дохода граждан, и совместными усилиями сделаны шаги в этом направлении. Поэтому сегодня очень важно выбрать тех, кто будет за это отвечать, реально воспринимая возможности региона, не распыляя средства на проекты, цель которых лишь популистская.

Генеральный директор «Сибирской Медиа группы Андрей Абрамов, депутат АКЗС, говоря о выборах, отметил:

— Люди хотят быть уверены, что выборы — это открытый легитимный процесс. Уверен, каждый найдет «своего» кандидата. Сегодня не составляет труда найти информацию обо всех, кто выставляет свою кандидатуру на предварительное голосование. Для этого создан сайт праймериз «Единой России». Но этого мало. Люди хотят получать больше информации.Руководители муниципалитетов, на территории которых проходит подготовка к праймериз, рассказали, какие вопросы чаще всего возникают у жителей. Прежде всего, о самой процедуре электронного голосования на специальном сайте праймериз «ЕР». Как можно проголосовать, разъясняют волонтеры, которых привлекает партия.

Денис Голобородько, руководитель регионального исполкома партии, отметил, что около 70 процентов участников праймериз ранее не проходили через предварительное голосование, и этот опыт для них — новый.

— Такая активность— залог того, что к выборам мы сформируем достойные списки, — уверен он.

Кристина Юстус, депутат Барнаульской городской Думы, ранее состоявшая в другой партии, объяснила, почему подала заявку на участие в предварительном голосовании от «Единой России»:

— Работа депутата заключается прежде всего в работе с обращениями граждан. Но решение большинства проблем находится в компетенция разных органов, и от того, как выстроено их взаимодействие, и зависит результат. Я поняла, что такой результат может дать только команда «Единой России». И мы видим, как наказы избирателей решаются не только точечно, но и закладывают основу национальных проектов.

До старта предварительного голосования еще есть несколько дней. Бийский округ №41 лидирует в крае по числу выборщиков, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование.

— Приятно быть лидером, — завершая форум сказал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, — но мы не ставим задачу — достичь рекордных показателей любой ценой. Никакого принуждения. Для нас предварительное голосование — не формальная процедура, а первый этап предвыборной агитации.

Бийский рабочий