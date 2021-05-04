Бийск: На первомайских праздниках россияне не пошли в кинотеатры

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Выходные показали худший результат кассовых сборов с начала года.

Первомайские праздники не порадовали кинотеатры России и стран СНГ по сборам, сообщает kinobusiness.com. Так, суммарная выручка 1 мая составила около 140 миллионов рублей — это худший результат кассовых сборов в выходной день с начала года.

Лидером российского кинопроката стал американо-британский боевик «Гнев человеческий». С 29 апреля по 2 мая фильм собрал 145,4 млн рублей.

Второе место по популярности зрителей заняла военная драма «Девятаев», собрав 23,5 млн рублей в субботу и 47,9 млн рублей за первые три дня. Субботняя средняя посещаемость в 12 зрителей на сеанс была худшей в первой девятке, отметили аналитики.

На третьей позиции – картина Данилы Козловского «Чернобыль», собравшая 27,2 млн рублей.

Побег из ада: в прокат вышел фильм о подвиге советского летчика Девятаева

19:28, 01.05.2021 586

Бийский рабочий