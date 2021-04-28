Бийск: На строительство школы в нагорной части Бийска может уйти не менее трех лет

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Школу в нагорной части Бийска планируют построить с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Сейчас региональное министерство ведет переговоры с федеральным центром. Об этом сегодня в ходе пресс-конференция рассказал Максим Костенко – министр образования Алтайского края.

— Бийск и потребности системы образования в Бийске – они в фокусе внимания краевого правительства и, конечно, министерства образования. И мы будем городу помогать. Что касается школы № 31 – мы сейчас стараемся войти в эту новую программу, чтобы как можно скорее увидеть финансовые лимиты, запустить механизмы подготовки проектно-сметной документации и так далее, — пояснил Максим Костенко, министр образования Алтайского края.

Напомним, школы № 31 закрыли в марте – здание было признано аварийным. Четвертую четверть учащиеся школы начали в школах №№ 1 и 4. Сотрудники администрации Бийска организовали автобусы, чтобы школьники без проблем смогли добраться на уроки. Если в ближайшее время удастся решить вопрос, то на строительство нового учебного заведения в этом районе уйдет около трех лет, заверил Максим Костенко.

На зыбком фундаменте: как сейчас выглядит аварийная школа №31 в Бийске

10:20, 23.03.2021 1423

Бийский рабочий