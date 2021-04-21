Бийск: На Алтае снежные барсы впервые начали нападать на домашний скот

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Ранее снежный барс не практиковал охоту на домашних животных.

Снежный барс в Республике Алтай впервые за историю наблюдений напал на домашних животных. Останками задранной овцы и следы ирбиса найдены в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает ИА REGNUM.

Директор Сайлюгемского национального парка, Денис Маликов, рассказал, что подобный случай в регионе зафиксирован впервые. Он отметил, что у животного наверняка были веские причины: преклонный возраст или недостаточная кормовая база.

Учёные уже установили, что на овец напала самка барса с двумя годовалыми котятами. По их мнению, мать таким образом учила барсят охотиться, готовя их к самостоятельной жизни.

Всемирный фонд дикой природы уже пообещал животноводам возместить нанесённый ущерб, если будет подтверждено, что за нападением стоит снежный барс.

Бийский рабочий