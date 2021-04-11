Бийск: На Алтае машины с тонировкой будут тщательно осматриваться Госавтоинспекцией

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Госавтоинспекция Алтайского края проводит профилактическое мероприятие «Тонировка».

В период с 19 по 28 апреля 2021 года сотрудники ГИБДД будут выявлять административные правонарушения, связанные с управлением водителями транспортных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

— Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, — сообщили в ведомстве.

В случае отказа водителя от устранения нарушения, регистрационный учет автомобиля будет прекращен.

При повторном выявлении нарушения сотрудники Госавтоинспекции привлекают водителей к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Материалы об административных правонарушениях направляются в мировые суды для рассмотрения и принятия решения о назначении штрафа либо административного ареста сроком до 15 суток. Стоит отметить, что использование съемной «тонировки» также расценивается как правонарушение.

— Опасность управления транспортным средством с тонированными стеклами в том, что тонировка сильно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду и темное время суток, в связи с чем, увеличивается риск возникновения дорожно-транспортного происшествия, — говорят в ГИБДД. — Стоит отметить, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. При наличии наружных зеркал заднего вида ограничения в отношении задних стекол отсутствуют.

Поздним вечером пятницы в Бийске укрепляли путепровод на Табачке

09:38, 10.04.2021 788

Бийский рабочий