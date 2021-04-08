Бийск: На портале госуслуг теперь можно получить выписку о личных льготах

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Это позволит гражданам узнавать персонифицированную информацию, включая название, размер, срок и периодичность выплат.

Сервис, через который жители РФ смогут получить выписку о назначенных мерах социальной поддержки, запущен на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

— Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает о запуске на портале госуслуг сервиса, позволяющего получить выписку о назначенных мерах соцподдержки. Это установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты.

Отмечается, что выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки, включая название, размер, срок и периодичность выплат.

Сервис реализован в соответствии с поручением президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

В Минтруде, в свою очередь, добавили, что такие сведения могут быть полезными для самостоятельного расчета среднедушевого дохода, а также для проверки ранее начисленных социальных выплат и мер социальной поддержки. Кроме того, там напомнили, что министерство последовательно ведет работу по упрощению предоставления мер социальной поддержки гражданам. Так, все новые меры социальной поддержки, вводимые на федеральном уровне, предоставляются гражданам в максимально простом режиме: только по заявлению или проактивно.

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17:20, 07.04.2021 272

Бийский рабочий