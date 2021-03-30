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Алтайский край

Бийск: На базе ЦГБ Бийска планируют создать межрайонный медицинский центр

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

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В Бийске на прошлой неделе в сфере здравоохранения произошли кадровые изменения.

На должность главного врача Центральной городской больницы назначен Сергей Ковязин. Ранее он руководил второй горбольницей и ровно год назад открывал в наукограде ковидный госпиталь. Поставленная цель была достигнута.

В должности главного врача центральной городской больницы Бийска Сергей Ковязин практически неделю. Сейчас он, можно сказать только осваивается: знакомится с отделениями, изучает проблемы. Планы на перспективу – амбициозные. Главная задача – создание на базе ЦГБ – межрайонного медицинского центра. Это огромный плюс как для бийчан, так и жителей еще тринадцати соседних районов.

Качество оказания медицинской помощи, её доступность и предстоящие планы по модернизации здравоохранения обсудили депутаты с главным врачом. Диалог получился конструктивным.

Разговаривали не только в кабинете, Сергей Ковязин показал отделения, где в скором времени начнутся ремонтные работы, а также обновленную поликлинику, где практически уже все готово к приему пациентов. В ближайшее время к Центральной городской больнице присоединят поликлинику №1. Приказ губернатором уже подписан, осталось проработать юридические вопросы.

Безусловно, объединение позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи. И это сейчас первостепенная задача.

Центральная городская больница сегодня — это второе по мощности медицинское учреждение в Алтайском крае. В ближайших перспективах – провести ремонтные работы в приемном покое, реанимации, и других отделениях. Прорабатывается вопрос о привлечении молодых специалистов. Готовятся документы на участие в краевых и федеральных программах по модернизации оборудования. Такие встречи председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин намерен проводить регулярно и не для того, чтобы просто поговорить об изменениях, а посмотреть, что конкретно уже сделано.

В Бийске назначен новый главврач центральной городской больницы

11:15, 23.03.2021 4294

 

Бийский рабочий

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