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Алтайский край

Бийск: На Алтае займутся обустройством туристических троп

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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Туристские тропы, которые разрушаются в Республике Алтай из-за нерегулируемых потоков людей, расчистят и обустроят.

Об этом президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая сообщила ТАСС. Она пояснила, что восстановление популярных у туристов пешеходных троп, позволит упорядочить туристические потоки и снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Сейчас многие маршруты и тропы на Алтае разбиты лошадьми, в этом году их планируют расчистить и оборудовать.

— Конечно, на экологию есть антропогенная нагрузка. Но закрывать и не развивать туризм тоже не вариант <…> Кроме того, сами туркомпании пытаются содержать их в порядке — убирают мусор, приводят в порядок конные маршруты. Это все делается также и в рамках инструкторских походов, — сказала Зяблицкая.

Она также отметила, что считает необходимым регулировать потоки на тропах, например, с помощью указателей, которые делят маршрут отдельно для лошадей, отдельно для людей.

— Никто никогда тропы не содержал, а за ними нужно ухаживать. Как правило, закрытие тропы на год дает ей возможность полного восстановления, — пояснила президент Ассоциации туристских организаций региона.

Сообщается, что этом году работой по обустройству туристических троп в регионе займется министерство природных ресурсов, экологии и туризма региона.

На Алтае займутся обустройством туристических троп1

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16:47, 08.03.2021 493

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