Бийск: На Алтае проведут ремонт на Семинском перевале и дороге к Телецкому озеру

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На эти цели выделят более 1 млрд рублей, сообщают в пресс-службе Упрдор «Алтай».

Капитальный ремонт Чуйского тракта на подъезде к Телецкому озеру начнут в Республике Алтай в 2021 году.

— В 2021 году планируется капитально отремонтировать 24 км Чуйского тракта на подъезде к Телецкому озеру. Эти работы будут завершены в текущем году. Кроме того, в 2021 году мы начнем также работы по ремонту еще 8 км, но они будут закончены в 2022 году. Всего на подъезде к Телецкому озеру на Чуйском тракте отремонтируют четыре участка общей протяженностью 32 км. На эти цели будет направлено 1 млрд 96 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

В текущем году дорожники планируют провести работы и на других участках Чуйского тракта. Так, возле райцентра Онгудай и далее на участке от подножия перевала Чике-Таман дорогу восстановят по технологии холодной регенерации, покрытие выполнят из асфальтобетона и защитят его слоем износа, чтобы обеспечить качественный проезд на длительный срок. Участок после Чике-Тамана ведет к нескольким достопримечательностям: Ильгуменским порогам на реке Катунь, урочищу Кур-Кечу. Для безопасности местных жителей и туристов на нем установят почти 12 км барьерного ограждения, построят и отремонтируют 2,7 км тротуаров, восстановят четыре автобусные остановки.

Также дорожникам предстоит обновить спуск с Семинского перевала: из-за большой протяженности он сложен для проезда, поэтому основная задача — обеспечить ровность покрытия и сцепление колес автомобилей с дорогой. Для этого защитный слой выполнят по современной технологии — из битумоминеральной открытой смеси с адгезионными добавками. Этим же методом восстановят Чуйский тракт в Майминском районе.

Бийский рабочий