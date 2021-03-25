Бийск: «Наследники Ползунова» представят Бийск в финале Всероссийской олимпиады

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В финале Всероссийской олимпиады школьников по физике участвуют четыре бийчанина.

Алтайский наукоград представят четыре воспитанника Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Он создан на базе БТИ АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК.

Если на региональный этап ВсОШ по физике прошло 13 «наследников Ползунова» из Бийска и семь из них заняли призовые места, то в число финалистов этого значимого состязания вошли сразу четыре бийчанина: девятиклассник Денис Воробьев, десятиклассники Иван Касьянов и Андрей Минаков, одиннадцатиклассник Андрей Петрухин.

Стоит отметить, что они показали достойные результаты и в других предметных олимпиадах. Так, Денис Воробьев завоевал призовые места на региональных этапах ВсОШ по математике и химии, а Иван Касьянов и Андрей Минаков стали призерами всероссийского турнира по математике в своей возрастной группе.

Огромный вклад в подготовку ребят ко всем этапам олимпиады внес преподаватель БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Александр Аполонский. Он воспитал уже более сотни победителей и призеров ВсОШ по физике, а также 5 членов сборной России, участвующей в международной физической олимпиаде. В настоящее время Александр Аполонский является членом ЦПМК Всероссийской олимпиады школьников по физике и председателем жюри по 11 классу.

29 марта воспитанников БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» ждёт Тюмень, где юные физики встретятся на заключительном этапе ВсОШ. Подготовка к финалу продолжается.

Бийский рабочий