Бийск: На Алтае обнаружили переносчика опасных вирусов

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В одной из теплиц Алтайского края обнаружен карантинный вредитель

Специалисты Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели идентификацию насекомых, которые были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния теплицы, расположенной в регионе.

В результате исследований был найдет западный цветочный трипс. Это насекомое, являющееся карантинным на территории России и стран Евразийского экономического союза.

Полученные сведения переданы в территориальное Управление Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется работа по уничтожению и дальнейшему нераспространению карантинного вредителя.

Западный цветочный трипс – карантинный вредитель, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. В России насекомое впервые обнаружили в конце 1980-х — начале 1990-х годов в тепличных хозяйствах. Западный цветочный трипс способен поражать около 244 видов растений, также он может являться переносчиком вирусов – возбудителей опасных заболеваний растений

Бийский рабочий