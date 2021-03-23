Бийск: На трассах Алтайского края за порядком следят беспилотники

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В случае выявления факта нарушения ПДД, информация поступает экипажу патрульной службы.

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края совместно с авиационным отрядом специального назначения Управления Росгвардии по Алтайскому краю организовали и провели профилактическое мероприятие, основной целью которого является предупреждение дорожно-транспортных происшествий по причине выезда на полосу встречного движения.

Специалисты авиационного подразделения Росгвардии осуществляли мониторинг безопасности дорожного движения на федеральной автомобильной дороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» с помощью беспилотного летательного аппарата, который способен работать на высоте от 100 до 3500 метров, достигая скорости свыше 100 км/ч.

В режиме реального времени осуществляется наблюдение за движением. Изображение, полученное с помощью камеры аппарата, передается на наземный пункт управления. В случае выявления факта нарушения ПДД транспортным средством информация поступает экипажу дорожно-патрульной службы, находящемуся на маршруте патрулирования, который может остановить водителя-нарушителя и составить административный материал.

Так, 19 марта во время несения службы экипажем отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы во взаимодействии с авиационным подразделением Росгвардии на участке федеральной автодороги в Калманском районе было выявлено три факта нарушения ПДД.

Сообщается, что контроль за трассами с использованием дронов – особенно на участках с интенсивным движением транспорта – будет продолжен. Как считают в Госавтоинспекции, такие мероприятия оказывают существенное влияние на дисциплину водителей.

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18:53, 15.03.2021 1263

Бийский рабочий