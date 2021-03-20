Бийск: На пособия алтайским молодым педагогам направят 16 млн рублей

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80 молодых учителей ежегодно получают единовременные пособия из краевого бюджета по программе «Развитие образования в Алтайском крае».

Выплата краевого единовременного пособия предоставляется ежегодно 80 молодым специалистам в рамках государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае». На данные цели из средств краевого бюджета предусматривается 16 млн. рублей ежегодно.

Данная мера поддержки направлена на омоложение кадрового состава педагогических коллективов сельских школ региона и реализуются в рамках инициативы Губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Молодой педагог».

Все получатели выплаты работают в сельских малочисленных школах Алтайского края. Денежное пособие для выпускников организаций высшего образования составляет 250 тысяч рублей, для выпускников профессиональных образовательных организаций — 170 тысяч рублей. Средства выплачивают по результатам конкурсного отбора. Рассматривая кандидатов, учитывают средний балл диплома, численность учащихся в школе, размер педагогической нагрузки по полученной специальности выпускника.

В 2020 году наибольшее число получателей трудоустроилось в школы Рубцовского района – 5 человек, по 4 человека работают в Краснощековском, Советском районах и городе Славгороде.

— Мне хотелось работать учителем, когда я еще сама училась в школе. Очень была рада, когда наконец-то закончила Педуниверситет. Работу долго не пришлось искать. Сразу же после окончания вуза меня позвали работать в Новошипуновскую школу. Такая поддержка со стороны района и края по выплатам молодым педагогам меня очень мотивировали к дальнейшей работе. Спасибо за такую помощь, — поделилась учитель начальных классов Новошипуновской школы Краснощёковского района Елена Обгольц.

Бийчанка стала лучшим молодым педагогом Алтайского края

13:10, 19.03.2021 645

Бийский рабочий