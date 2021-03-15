Бийск: На развитие алтайского курорта «Манжерок» выделено 4,5 млрд рублей

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Протяженность горнолыжных трасс на ГЛК «Манжерок» планируется увеличить в четыре раза.

Общую протяженность трасс на горонолыжном курорте (ГЛК) «Манжерок» в Республике Алтай увеличат почти в четыре раза — на 22 км.

— Главной достопримечательностью любого горнолыжного курорта, конечно, являются его горнолыжные трассы. На сегодняшний день мы уже увеличили протяженность горнолыжных трасс с 1,5 тыс. до 8,5 тыс. метров. В будущем планируем увеличить их в четыре раза — еще на 22 км общей протяженности. Также планируем построить еще четыре новых, современных подъемника и все трассы оснастить современной системой механического снижения. Для VIP-гостей мы также планируем строительство вилл на вершине горы Синюха с большим термальным комплексом, банным комплексом, рестораном. Все это потребует немалых вложений: на сегодняшний день курорту уже выделено более 4,5 млрд рублей на реализацию первого этапа, — рассказал Владимир Щербинин, гендиректор ООО «Всесезонный курорт «Манжерок».

В настоящее время ГЛК располагает 8,5 км горнолыжных трасс, его вместимость составляет около 1,5 тыс. человек. По завершении первой очереди протяженность трасс поставит 18,4 км, а вместимость — 5 тыс. человек. По итогам реализации проекта общая протяженность горнолыжных трасс составит 29,8 км, вместимость — 6 тыс. 730 человек.

На сегодняшний день территория курорта — более 400 га. В будущем территория увеличится еще на 700 га и будет составлять чуть меньше 1,5 тыс. га. Уже сейчас начаты работы по реализации первого этапа концепции развития курорта. В него входит строительство нового гостиничного комплекса площадью более 50 тыс. кв. м. Там будут размещены 300 номеров, большой конференц-зал, два малых зала, несколько ресторанов, спа-зона с бассейном, сервисный центр, спортивный зал, детские игровые зоны, смотровые площадки.

В пиковые дни 2020 года курорт ежесуточно посещали не менее 2 тыс. человек. Всего «Манжерок» в прошлом году посетили 282 тыс. гостей, что составляет 15% от общего турпотока региона.

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09:50, 30.01.2021 2541

Бийский рабочий