ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: На «пожаре» в бийском ТЦ эвакуировали покупателей и выносили пострадавших

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

0

Сегодня торгово-развлекательный комплекс в Бийске окружили спецслужбы.

Спасатели эвакуировали покупателей и выносили пострадавших. В Алтайском крае прошли пожарно-тактические учения, и Бийск не стал исключением.

По легенде, ЧП произошло в продовольственном магазине. В подсобном помещении загорелись коробки и деревянные ящики. После чего в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация и на место выехали спец службы.

На тушение условного пожара ушло около часа, было задействовано 20 единиц техники и порядка 70-ти человек личного состава. В ходе учений эвакуировали 360 бийчан, так же спасатели вынесли из задымлённого помещения 5 пострадавших.  На месте им оказали медицинскую помощь.

Такие пожарно-тактические учения проводятся в Бийске каждый месяц. Специалисты выбирают потенциально особо опасные объекты. В частности, внимание обращают на места с массовым пребыванием людей. Сегодняшние учения прошли успешно. Действия спасателей и других спецслужб были слаженными, со всеми поставленными задачами они справились. Небольшие недочёты, конечно, были, но для того и проводятся учения, чтобы в случае реального ЧП исключить ошибки.

360 человек эвакуированы, пятеро спасены: в Бийске прошли пожарные учения

12:50, 11.03.2021 790

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае определили, как будут развивать туризм до 2035 года

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пьяный барнаулец попытался угнать маршрутный автобус

Мар 12, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Стало известно, какое место занимает Виктор Томенко среди «губернаторов-героев соцсетей»

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину об итогах поездки на Алтай

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar