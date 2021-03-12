Бийск: На «пожаре» в бийском ТЦ эвакуировали покупателей и выносили пострадавших

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Сегодня торгово-развлекательный комплекс в Бийске окружили спецслужбы.

Спасатели эвакуировали покупателей и выносили пострадавших. В Алтайском крае прошли пожарно-тактические учения, и Бийск не стал исключением.

По легенде, ЧП произошло в продовольственном магазине. В подсобном помещении загорелись коробки и деревянные ящики. После чего в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация и на место выехали спец службы.

На тушение условного пожара ушло около часа, было задействовано 20 единиц техники и порядка 70-ти человек личного состава. В ходе учений эвакуировали 360 бийчан, так же спасатели вынесли из задымлённого помещения 5 пострадавших. На месте им оказали медицинскую помощь.

Такие пожарно-тактические учения проводятся в Бийске каждый месяц. Специалисты выбирают потенциально особо опасные объекты. В частности, внимание обращают на места с массовым пребыванием людей. Сегодняшние учения прошли успешно. Действия спасателей и других спецслужб были слаженными, со всеми поставленными задачами они справились. Небольшие недочёты, конечно, были, но для того и проводятся учения, чтобы в случае реального ЧП исключить ошибки.

360 человек эвакуированы, пятеро спасены: в Бийске прошли пожарные учения

12:50, 11.03.2021 790

Бийский рабочий