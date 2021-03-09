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Алтайский край

Бийск: На жителя Алтайского края, спилившего четыре сосны, завели уголовное дело

Мар 9, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

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В Тальменском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке четырех сосен.

Сотрудники отдела полиции МВД России по Тальменскому району задержали жителя села Озерки по подозрению в совершении незаконной рубки четырех сосен.

По предварительной информации, житель села Озерки 1969 года рождения в лесном массиве на территории Кислухинского заказника при помощи бензопилы совершил рубку четырех сырорастущих деревьев породы «сосна обыкновенная». Ущерб от его действий составил почти 500 тысяч рублей. Бензопила изъята. 

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». 

Бийский рабочий

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