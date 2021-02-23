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Алтайский край

Бийск: На Алтае откроют филиал московской академии футбола имени Льва Яшина

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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Столица Алтайского края может стать вторым российским городом, где откроют филиал футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина.

О возможных перспективах шла речь на переговорах в Москве. На минувшей неделе делегация клуба «Динамо-Барнаул» посетила московскую академию футбола «Динамо».

Президент алтайского клуба Алексей Минин, вице-президент Александр Суховерхов и директор спортивной школы по футболу «Динамо» Виктор Штерц провели рабочие встречи с генеральным директором футбольного клуба «Динамо-Москва» Павлом Пивоваровым и директором академии имени Льва Яшина Александром Кузнецовым.

— Стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества, преобразование спортивной школы барнаульского «Динамо» в филиал футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина. В частности, вопросы бюджета, инфраструктуры, персонала, юридические и технические детали, — сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

На Алтае откроют филиал московской академии футбола имени Льва Яшина 1

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Бийский рабочий

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