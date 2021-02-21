ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: На Алтае задумались о введении экологического сбора для туристов

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

0

Он позволит повысить привлекательность туризма в Горном Алтае, а также привлечет местное население.

В Республике Алтай отметили неэффективность существующего курортного сбора. На заседании Совета по стратегическому развитию, Сергей Тимошенский заявил, что необходимо разработать новый законопроект, но уже на федеральном уровне.

– Мы должны понимать, ради чего мы развиваем туризм: просто ради туризма или ради развития территорий. Экологический сбор сможет сбалансировать отношение местного населения к развитию данной отрасли, когда цифра бюджетных поступлений значительно увеличится от этой деятельности, — цитирует Тимошенского «ТАСС».

Спикера поддержали и другие участники заседания, в том числе и Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии. Он отметил, что турпоток на Алтай в 2020 году значительно увеличился, тем самым, выросла и инвестпривлекательность региона. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, прирост турпотока на Алтай за летний период 2020 года составил более 15%, а в зимний период даже превысил на 26%.

Кстати, именно благодаря курортному сбору, в Белокурихе было собрано около 84 млн. рублей, которые были использованы на благоустройство города.
 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Мисс весенняя улыбка -2021

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Еще раз о мусорной реформе

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Кубок Надежды

Фев 21, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 21.02.2021: 23 февраля – День защитника Отечества!

Фев 21, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 21.02.2021: К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Мисс весенняя улыбка -2021

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Еще раз о мусорной реформе

Фев 21, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar