Бийск: На Алтае задумались о введении экологического сбора для туристов

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Он позволит повысить привлекательность туризма в Горном Алтае, а также привлечет местное население.

В Республике Алтай отметили неэффективность существующего курортного сбора. На заседании Совета по стратегическому развитию, Сергей Тимошенский заявил, что необходимо разработать новый законопроект, но уже на федеральном уровне.

– Мы должны понимать, ради чего мы развиваем туризм: просто ради туризма или ради развития территорий. Экологический сбор сможет сбалансировать отношение местного населения к развитию данной отрасли, когда цифра бюджетных поступлений значительно увеличится от этой деятельности, — цитирует Тимошенского «ТАСС».

Спикера поддержали и другие участники заседания, в том числе и Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии. Он отметил, что турпоток на Алтай в 2020 году значительно увеличился, тем самым, выросла и инвестпривлекательность региона. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, прирост турпотока на Алтай за летний период 2020 года составил более 15%, а в зимний период даже превысил на 26%.

Кстати, именно благодаря курортному сбору, в Белокурихе было собрано около 84 млн. рублей, которые были использованы на благоустройство города.



Бийский рабочий