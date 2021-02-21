Бийск: На Алтае задержали наркокурьеров, приехавших из Москвы за героином

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В Алтайском крае перед судом предстанут иностранцы, обвиняемые в незаконном сбыте наркотиков.

В ноябре 2020 года на Алтай прибыли наркокурьеры с иностранным гражданством. К нам в регион они приехали из Московской области. Здесь, в соответствии с получаемыми в мессенджере инструкциями (от кого — установить не удалось), они должны были изъять из «закладки» партию наркотиков и отвезти ее в Новосибирскую область для распространения.

Тайник с наркотиком был спрятан в Первомайском районе. После того, как мужчины 1999 и 1997 годов рождения изъяли «товар», их с поличным задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. В рюкзаке одного из иностранцев в ходе личного досмотра были обнаружен сверток с наркотическим средством, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Проведенная экспертиза показала, что партия представляет собой героиносодержащую смесью. Ее вес составил почти 500 граммов, что эквивалентно 1500 разовых доз.

Уголовное дело в отношении курьеров завершено. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Бийский рабочий