ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: На въезде в Бийск не поднимут скорость движения до 60 километров в час

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

5

Правоохранители не рекомендуют повышать максимально допустимую скорость проезда в Бийске на Больничном Взвозе.

В Бийске неоднократно обсуждался вопрос, можно ли увеличить скорость движения на участке дороги, идущей по Больничному Взвозу с нынешних 40 км/час до 60 км/час.

Сегодня это основная дорога, ведущая в центр города. И хотя формально границы Бийска начинаются еще у развязки дороги на Барнаул (даже чуть дальше стелы «Бийск»), для многих город «отсчитывается» именно с Больничного Взвоза.

Однако именно эта дорога для многих оказывается непреодолимой, как только на улицах начинается гололедица. Чаще всего подняться вверх не могут большегрузы.

На въезде в Бийск не поднимут скорость движения до 60 километров в час1

В Бийске предложили пересмотреть ограничения скорости на Больничном Взвозе

13:13, 18.09.2020 5219

Депутат Думы Бийска Константин Белый, сам — дорожник, не раз обращал на это внимание:

— Нынешние меры предосторожности, наверное, правильные, в отношении легковых автомобилей. А вот водители грузовиков задают много вопросов. В зимний период времени минимальная скорость не дает нормально передвигаться. Машины просто «прилипают». Нельзя ли имеющуюся ограничительную скорость немного увеличить?

На февральском заседании Думы вновь подняли этот вопрос.

Фото: StiBer2

Как пояснил Иван Языков, начальник МУ МВД России «Бийское», в их ведомстве этот вопрос также обсуждается на регулярной основе.

И пока правоохранители рекомендуют оставить все, как есть — то есть ограничить движение на взвозе скоростью 40 км/час.

— Мы все прекрасно понимаем, что хоть и стоит ограничение в 40 км в час, но многие едут со скорость 58 км в час. Если мы поставим там знак «60», у нас скоростной режим фактически увеличится до 80 км в час, — говорит Иван Сергеевич (имея в виду, что штрафные санкции следуют после превышения скорости, указанной на знаке, почти на 20 км/час). — И на такой скорости вовремя остановиться удастся не всем — особенно тем, кто спускается с верхней части. До введения ограничения в 40 км в час на этом участке были случаи гибели и пешеходов, и водителей. Сейчас этого нет.

В 2020 году на этом участке дороги было зафиксировано более 40 тысяч дорожных правонарушений, фиксируемых, прежде всего, камерами. Однако серьезных ДТП в последнее время тут удается избегать.

Так что ограничение движения скоростью в 40 км/час правоохранители считают эффективной мерой.

А вот с тем, что большегрузы, а порой и легковые автомобили, не могут тут подняться или опасаются спускаться из-за скользкой дороги, бороться  надо другими мерами — вовремя чистить дорогу и посыпать ее песком.

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Мисс весенняя улыбка -2021

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Еще раз о мусорной реформе

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Кубок Надежды

Фев 21, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 21.02.2021: 23 февраля – День защитника Отечества!

Фев 21, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 21.02.2021: К сведению депутатов, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Мисс весенняя улыбка -2021

Фев 21, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Еще раз о мусорной реформе

Фев 21, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar