Бийск: На въезде в Бийск не поднимут скорость движения до 60 километров в час

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Правоохранители не рекомендуют повышать максимально допустимую скорость проезда в Бийске на Больничном Взвозе.

В Бийске неоднократно обсуждался вопрос, можно ли увеличить скорость движения на участке дороги, идущей по Больничному Взвозу с нынешних 40 км/час до 60 км/час.

Сегодня это основная дорога, ведущая в центр города. И хотя формально границы Бийска начинаются еще у развязки дороги на Барнаул (даже чуть дальше стелы «Бийск»), для многих город «отсчитывается» именно с Больничного Взвоза.

Однако именно эта дорога для многих оказывается непреодолимой, как только на улицах начинается гололедица. Чаще всего подняться вверх не могут большегрузы.

В Бийске предложили пересмотреть ограничения скорости на Больничном Взвозе

13:13, 18.09.2020 5219

Депутат Думы Бийска Константин Белый, сам — дорожник, не раз обращал на это внимание:

— Нынешние меры предосторожности, наверное, правильные, в отношении легковых автомобилей. А вот водители грузовиков задают много вопросов. В зимний период времени минимальная скорость не дает нормально передвигаться. Машины просто «прилипают». Нельзя ли имеющуюся ограничительную скорость немного увеличить?

На февральском заседании Думы вновь подняли этот вопрос.

Как пояснил Иван Языков, начальник МУ МВД России «Бийское», в их ведомстве этот вопрос также обсуждается на регулярной основе.

И пока правоохранители рекомендуют оставить все, как есть — то есть ограничить движение на взвозе скоростью 40 км/час.

— Мы все прекрасно понимаем, что хоть и стоит ограничение в 40 км в час, но многие едут со скорость 58 км в час. Если мы поставим там знак «60», у нас скоростной режим фактически увеличится до 80 км в час, — говорит Иван Сергеевич (имея в виду, что штрафные санкции следуют после превышения скорости, указанной на знаке, почти на 20 км/час). — И на такой скорости вовремя остановиться удастся не всем — особенно тем, кто спускается с верхней части. До введения ограничения в 40 км в час на этом участке были случаи гибели и пешеходов, и водителей. Сейчас этого нет.

В 2020 году на этом участке дороги было зафиксировано более 40 тысяч дорожных правонарушений, фиксируемых, прежде всего, камерами. Однако серьезных ДТП в последнее время тут удается избегать.

Так что ограничение движения скоростью в 40 км/час правоохранители считают эффективной мерой.

А вот с тем, что большегрузы, а порой и легковые автомобили, не могут тут подняться или опасаются спускаться из-за скользкой дороги, бороться надо другими мерами — вовремя чистить дорогу и посыпать ее песком.

Бийский рабочий