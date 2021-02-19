Бийск: На экраны кинотеатров вышла премьера «Конек-Горбунок» с Михаилом Ефремовым • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

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Создатели обещают настоящее детское кино, которое можно посмотреть, вспомнив сказки Птушко и Роу.

Фильм «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и его помощника Конька-Горбунка.

Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

Герои фильма будут выполнять непростые задания царя-самодура (его играет Михаил Ефремов) — поймать Жар-птицу, вызволить из плена Чудо-юдо рыбу кит, привезти ко двору прекрасную царевну. Роль Ивана исполнил Антон Шагин, Коньком-Горбунком стал Павел Деревянко, в образе царя предстал Михаил Ефремов, в роли его невесты — Паулина Андреева.

К «Коньку-Горбунку» подошли с еще большим размахом, чем к «Последнему богатырю». Более того, авторы разрабатывали картину на протяжении нескольких лет и добились по-настоящему инновационных результатов. Конек-Горбунок — персонаж хоть и компьютерный, но ожил он благодаря Павлу Деревянко, который сыграл его с помощью технологии захвата движений. Так что не только голос знаменитого артиста будет сопровождать Конька, но и мимика, что придаст происходящему на экране дополнительного правдоподобия. Разумеется, в рамках фэнтези-жанра.

— Мой Конек — волшебный: летающий, знающий, шутящий, ироничный — тот, с кем можно поговорить, — делится впечатлениями Павел Деревянко, Конек-Горбунок. — Конечно, я ничего подобного раньше не играл. Технология была следующая — перед съемками меня отвезли в специально оборудованное место, обклеили все лицо датчиками и в затемненной комнате фотографировали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами — нужно было снять с моего лица все возможные эмоции. Это было долго и утомительно. Но на съемках мне уже не надо было работать лицом, там нам меня надели облегающий костюм с кучей датчиков и мне нужно было совершать определенные движения. Поскольку Конек маленький — он должен быть намного ниже Ивана — мне все время приходилось ходить на корточках и в раскоряку, это было тяжело.

В Бийске фильм-сказку «Конек-Горбунок» можно посмотреть до 3 марта.

Бийский рабочий