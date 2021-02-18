Бийск: На малых турбазах на Алтае выявили многочисленные противопожарные нарушения • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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Минувший летний сезон был богат на несчастные случаи на небольших турбазах в Горном Алтае.

Так, громким было дело гибели семьи из четырех человек в своем же номере отеля «Глобус». Первой же версией следствия стало отравление угарным газом от установки, работающей в соседнем помещении.

Другая резонансная история — пожар на турбазе «Горное солнце», когда потребовалась госпитализация пятерых гостей. Эвакуировать тогда из горящего лагеря пришлось 25 человек.

Ранее такие небольшие базы были как будто вне поля зрения проверяющих.

Считалось, что малые объекты размещения, вмещающие не более 50 гостей, относятся к низкой категории риска и проверки на них иногда и вовсе не проводили.

После «горячих» историй лета 2020 года пожарная служба совместно с прокуратурой инициировала проверки таких турбаз на соблюдение правил пожарной безопасности.

Как говорит начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, в ходе таких проверок было выявлено множество нарушений. Чаще всего речь шла об отсутствии вывода сообщения о пожаре на пульт служб экстренного реагирования.

Туристы любой ценой: безопасность отдыха на турбазах Алтая обсуждают в сети

08:47, 03.08.2020 4538

Бийский рабочий