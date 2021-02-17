Бийск: На Алтае младенец умер от отравления молоком пьяной матери • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Трагический случай произошел в Горно-Алтайске.

Следственный комитет Республики Алтай возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы республиканской столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 11 января 2021 года в республиканской столице 32-летняя местная жительница, отметичая свой день рождения употребляла спиртные напитки. После этого она легла спать рядом со своим малолетним сыном. Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января 2021 года путем грудного вскармливания дважды накормила 4-месячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания малолетних детей в указанной семье, а также обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Бийский рабочий