Бийск: На 23 февраля алтайские мужчины хотят получить пену для бритья и гаджеты • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Технику в качестве подарка предпочли 23% участников опроса, 32% признались, что в их арсенале не будет лишней пена для бритья.

Эксперты Авито опросили 2 000 россиян, чтобы узнать, что женщины планируют подарить мужчинам на 23 февраля, и что мужчины хотели бы получить, а также довольны ли они подарками, которые им вручили в 2020 году.

Исследование показало, что 28% российских мужчин хотели бы видеть в подарочной упаковке на День защитника Отечества гаджет, 21% опрошенных хотели бы получить часы, 20% — хороший алкоголь.

При этом большинство женщин в этом году планирует подарить мужчинам пену для бритья (33%), одежду и обувь (23%) и подарочные сертификаты (22%) — практически тот же набор подарков, который был популярен и в прошлом году.

Среди жителей Алтайского края, в частности в Барнауле технику в качестве подарка предпочли 23% участников опроса, 32% признались, что в их арсенале не будет лишней пена для бритья, одежду и обувь хотели бы получить в подарок 13% мужчин, а подарочные сертификаты выбрали 23% участников опроса. 11% опрошенных также рассказали, что хотели бы получить в подарок носки или нижнее белье, еще 11% признались, что были бы рады ювелирному изделию. Около 9% мужчин поделились, что хотели бы получить в подарок на 23 февраля книгу, 8% — поездку за город. Еще 2% респондентов признались, что мечтают получить в качестве подарка на 23 февраля домашнее животное.

В Барнауле 44% женщин хотят подарить мужчинам пену для бритья, 28% — одежду и обувь, а подарочный сертификат планируют вручить около 16% участниц опроса.

Бийский рабочий