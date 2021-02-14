Бийск: На ГЛК «Мишина гора» в Белокурихе установят систему искусственного оснежения • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Благодаря новой установке горнолыжный сезон может стать примерно на месяц дольше.

Проектирование системы искусственного оснежения для ГЛК «Мишина гора» уже ведется, сообщил портал туркластера «Белокуриха Горная». По словам директора ГЛК Владислава Меркулова, благодаря новой установке горнолыжный сезон на строящемся курорте может стать примерно на месяц дольше. Установить систему искусственного оснежения планируют ближайшей весной.

Система искусственного оснежения позволит кататься на «Мишиной горе» при температуре от -2 С°. Современные технологии помогут решить проблему нехватки снега на трассе, с которой ГЛК столкнулся нынешней зимой. Создание установки обойдется примерно в 20 млн рублей, уточняет источник. Заметим, что с начала февраля ГЛК «Мишина гора» работает ежедневно: по вторникам – с полудня до 18 часов, в остальные дни кататься можно, начиная с 10 часов утра.

Трассы с искусственным оснежением в Белокурихе работают на ГЛК санатория «Россия» и ГЛК «Благодать»: там сезон катания продолжается дольше всего.

Бийский рабочий