Бийск: На открытие секции спортивного тира в Бийск приехал Сергей Каменский • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Стрелковое отделение будет теперь работать на базе гимназии №2.

В Бийске состоялось пока что «неторжественное» открытие нового спортивного объекта. Однако значимости событию придало то, что посмотреть, в каких условиях будут заниматься будущие чемпионы, приехал известный на весь мир спортсмен, заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, наш земляк Сергей Каменский:

– Условия тут очень хорошие: достаточно света, пол не бетонный, все сделано классно! Я бы сам сюда приезжал на занятия, если бы чаще бывал в Бийске. Сейчас у ребят появилась возможность показывать высокие результаты, с терпением и трудом путь к успеху будет открыт. Теперь все зависит только от них!

Сергей немного поделился и своими планами, отметив, что в настоящее время находится в тренировочном процессе.

– Уже отменили Чемпионат Европы, который должен был пройти в марте, 90% вероятности того, что в апреле отменял Кубок мира, пока просто занимаемся, чтобы не терять форму.

Открытие спортивной секции по стрельбе – достаточно знаковое событие. Еще пару лет назад могло получиться так, что город остался бы без базы, где можно готовить спортсменов этого профиля. Помещение, где ранее полулегально занимались ребята, не подходило в связи с изменившимися требованиями по хранению оружия, системе безопасности.

– Мы шли к этому порядка двух лет. Долго искали новое помещение, принимали решение, где остановимся: в городе либо промзоне, — рассказывает глава города Александр Студеникин. — Размещение на базе гимназии №2 – идеально и по расположению, и даже с точки зрения транспортной доступности. Озвучили наше предложение Министерству спорта Алтайского края, оно было молниеносно поддержано, и в течение года проект был реализован. Тем более, место, как говорится, «намоленное», здесь уже был стрелковый тир. Конечно, базу еще надо обжить, но самое главное уже сделано. А тренерский состав у нас очень сильный! Надеюсь, что теперь в нашем городе появится много новых именитых спортсменов, ведь есть достойные примеры.

На переоборудование помещения по программе краевой адресной поддержки было выделено порядка 11 млн. рублей, также задействовались и средства из местного бюджета. Теперь в очень большом пространстве, много комнат: есть и специальная для общефизической подготовки, и раздевалка, и комната для чистки оружия. Девчонок-стрелков порадовал «красивый цвет стен».

Все дети и подростки, которые занимаются в секции стрельбы, по словам тренеров, становятся более выносливыми, у них развиваются воля и сосредоточенность, а также умение долго удерживать внимание.

– Поначалу, мы все занимаемся на винтовках, но потом выбираем куда идти дальше – и либо остаемся на винтовке, либо переходим на пистолет. Стрелять с него сложнее, но, на мой взгляд, интереснее. Считаю, что это мастерство всегда пригодится в жизни: тут тренируется зрение, моторика, учишься управлять мышцами и телом. Ведь любая стрельба — это контроль сердечного ритма, когда ты стреляешь между ударами сердца, — рассказал 15-летний участник стрелковой секции Роман Быков.

В 70-х в Бийске была организована единственная в крае секция стрельбы из лука

17:07, 16.02.2020 1686

Бийский рабочий