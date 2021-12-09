Бийск: На голом энтузиазме: бийские фигуристы открыли новый спортивный сезон

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Тренироваться спортсменам приходится на улице

Воспитанники секции фигурного катания продемонстрировали и прыжковые элементы, и дорожки шагов разной сложности. Показательные выступления прошли на территории 18 школы, где уже второй год тренируются спортсмены.

— Чисто на энтузиазме сохраняем этот вид спорта в городе. Мы вот ездили на краевые соревнования в ноябре: в Славгороде уже есть искусственный лёд, в Рубцовске, в Заринске. То есть из 10 городов Алтайского края осталось два города — Бийск и Новоалтайск, где нет искусственного льда. А так везде есть и везде занимаются дети. Мы приезжаем и все удивляются, где мы катаемся и как это происходит на улице. Люди удивляются, потому что это каменный век, — говорит Галина Тырышкина, председатель Алтайской краевой организации ветеранов спорта «Позитив плюс».

Такие условия, как в нашем городе, сегодня редко где встретишь. Неважно мороз на улице или нет, дети выходят на лед, осваивают новые элементы и оттачивают свое мастерство. Для поддержания спортивной формы в межсезонье катаются в селе Бочкари, где лед круглогодичный.

Несмотря на такие условия, наши спортсмены принимают участие в различных соревнованиях регионального и сибирского уровня. Свои программы откатывают хорошо и даже становятся призёрами. Так, на недавнем турнире, который состоялся в Барнауле, Бийск представляли 7 спортсменов — трое стали призёрами, остальные остановились в шаге от пьедестала. Однако сезон только стартовал, основная борьба за медали впереди. И даже тренируюсь на открытом катке бийчане составляют достойную конкуренцию.

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07:44, 23.07.2021 8562

Бийский рабочий