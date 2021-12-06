Бийск: На Катунском мосту в Бийске произошло лобовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

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В соцсетях очевидцы рассказали, что в этом ДТП погиб молодой водитель

Страшное ДТП случилось вечером в воскресенье, 5 декабря, на подъезде к мосту через Катунь на Смоленской трассе. Фото опубликовала группа drom_22_biysk. Столкновение произошло в 18.30 между автомобилями Toyota Altezza и Nissan X-Trail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

— Есть пострадавшие. Женщина и дети доставлены в больницу. На Toyota Altezza водитель, молодой парень, скончался до приезда скорой помощи (его сильно зажало). Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — рассказали очевидцы.

А днем бийские соцсети опубликовали фотографии с еще одного ДТП – автомобиль врезался в электроопору. ДТП произошло на улице Каховской. Сообщается, что водитель не справился с управлением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП БИЙСК. НОВОСТИ. (@chp.biysk)

Бийчане говорят, что обстановка на дорогах после пятничного дождя, конечно, могла бы быть и хуже, да только хуже уже некуда. Остановки, межквартальные проезды, проходы между домами, тротуары и другие участки в городе превратились в сплошной каток и ледовый панцирь.

Ситуация вряд ли улучшится в ближайшую неделю – для Бийска синоптики обещают очередной декабрьский дождь днем во вторник, 7 декабря. После этого дождя осадки вновь маловероятны, зато ночные температуры могут опускаться до -16…-18 градусов.

В Бийске водитель ГАЗ не справился с управлением и снес бетонный столб

14:31, 04.12.2021 927

Бийский рабочий