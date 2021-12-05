Бийск: На объездной дороге в Бийске из-за непогоды занесло грузовик с прицепом
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Водитель не мог вернуться на дорогу самостоятельно
ЧП произошло вечером, 3 ноября на объездной дороге в обход Бийска. Из-за неблагоприятных погодных условиий, водитель грузового автомобиля с полуприцепом не справился с управлением. Машину занесло и развернуло на проезжей части. В результате чего самостоятельно выехать водитель не смог.
Как сообщают в полиции Бийска, сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место, где организовали объезд в целях исключения заторовой ситуации, а также вызвали специальную технику.
Водителю грузового автомобиля была оказана помощь в развороте грузового автомобиля. Движение было восстановлено.
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14:31, 04.12.2021 688