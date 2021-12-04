Бийск: На Алтае завершаются съемки короткометражки по сценарию бийчанина

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В Алтайском крае завершаются съемки короткометражного фильма «Любовь-крапива», сообщает Министерство культуры Алтайского края

Съемки проводятся в рамках проекта «Все будет печки-лавочки!», который организовал Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина. Проект приурочен к 50-летию начала съемок фильма «Печки-лавочки»

В основу игрового фильма «Любовь-крапива» положен киносценарий с одноименным названием автора Сергея Жизненного из Бийска. Сценарий фильма стал победителем краевого конкурса киносценариев. Это современная история жизни с сюжетом взаимоотношений между людьми и история любви.

Режиссером Верой Уразовой осуществлены основные натурные и частично интерьерные съемки в Сростках, записаны в студии народные песни для музыкального сопровождения фильма. 2 октября, в день памяти Василия Шукшина, на базе музея-заповедника в рамках проекта проведена кинолаборатория, где всем желающим продемонстрированы технические возможности работы съемочной площадки. В съемках фильма «Любовь-крапива» принимают участие актеры самодеятельного театра «Печки-лавочки» из села Шульгин Лог (руководитель Ольга Бокова). По плану съемочный процесс будет завершен в декабре 2021 года, но работа по созданию фильма будет продолжена.

Премьера фильма «Любовь-крапива» состоится в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в июле 2022 года.

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18:43, 15.11.2021 1057

Бийский рабочий