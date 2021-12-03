ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Бийск: На модернизацию бассейна в СК «Заря» в Бийске выделили более 10 млн рублей

Горняк22
3 часа Ago

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На эти средства будут выполнены работы, о которых давно просили спортсмены и тренеры

На днях в Бийск с рабочим визитом приезжал Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края. Он посетил один из самых крупных в регионе, и единственный рабочий в городе бассейн «Заря». Причём, не только для того, чтобы ознакомиться с условиями, где занимаются бийские победители-паралимпицы, но и оказать существенную поддержку в их улучшении. Несмотря на то, что руководство бассейна делает всё возможное для его эффективной работы, не хватает реального финансирования.

В целом хорошее техническое состояние бассейна портят неприятные мелочи1 В целом хорошее техническое состояние бассейна портят неприятные мелочи Фото: @ministrsporta_perfilev

Так, ребята-пловцы жаловались, что в бассейне не предусмотрен спеицальный, адаптированный для людей с ограниченными возможностями спуск в воду. Часто не работает подъемник в «Зарю», а если быть точным, инвалиды-колясочники давно привыкли ездить обходными путями. Разделительные полосы вообще больше похожи на бельевые верёвки, которые вот-вот порвутся.

Вместе с руководством СК «Заря» и тренерами министр обсудил необходимые изменения Фото: @ministrsporta_perfilev

Алексей Перфильев заверил, что первый транш бассейну уже определён, и дальнейшая поддержка будет осуществляться обязательно:

– Готовим конкурсную документацию для поставки нового оборудования в бассейн: это электронная система судейства и хронометража, тренажеры, разделительные дорожки, свет. Первый транш – порядка 10 млн рублей выделен. На этом не остановимся.

На модернизацию бассейна в СК «Заря» в Бийске выделили более 10 млн рублей3

Тренер звездных бийских пловцов о работе с паралимпийцами и секрете успеха

15:10, 25.11.2019 2636

 

Бийский рабочий

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