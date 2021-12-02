Бийск: На корпоратив с QR-кодом: в Алтайском крае ослабили ограничения по COVID
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На заседании оперштаба были озвучены новые изменения, которые внесут в «ковидный» указ губернатора
- В Алтайском крае в этом году разрешат проведение новогодних мероприятий и корпоративов. Однако доступ на них получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест.
- Также по решению оперштаба снят запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00, но доступ к получению таких услуг будет предоставлен только гражданам при наличии QR-кодов.
- С 50 до 70 % увеличилась норма заполняемости помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах. При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек.
- В Алтайском крае по-прежнему сохраняется запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах. Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений возлагается на собственников указанных объектов и на организаторов массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также на лиц, оказывающих услуги общественного питания.
Предъявление QR-кодов остается обязательным условием при посещении торговых, торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), а также объектов общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания на вынос и деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций, осуществляющих организацию питания работников организаций).
Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Режим самоизоляции сохраняется для находящихся на территории Алтайского края граждан в возрасте старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, или перенесли COVID-19 более полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.
Решения оперативного штаба уже нашли отражение в новой редакции антиковидного указа, который Губернатор региона Виктор Томенко подписал 1 декабря.
Губернатор Алтайского края подписал указ о системе QR-кодов и новых ограничениях
13:49, 27.10.2021 11249