Бийск: На корпоратив с QR-кодом: в Алтайском крае ослабили ограничения по COVID

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На заседании оперштаба были озвучены новые изменения, которые внесут в «ковидный» указ губернатора

В Алтайском крае в этом году р азрешат проведение новогодних мероприятий и корпоративов. Однако доступ на них получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест.

Однако доступ на них получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест. Также по решению оперштаба снят запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00 , но доступ к получению таких услуг будет предоставлен только гражданам при наличии QR-кодов.

, но доступ к получению таких услуг будет предоставлен только гражданам при наличии QR-кодов. С 50 до 70 % увеличилась норма заполняемости помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах . При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек.

. При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек. В Алтайском крае по-прежнему сохраняется запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах. Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений возлагается на собственников указанных объектов и на организаторов массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также на лиц, оказывающих услуги общественного питания.

Предъявление QR-кодов остается обязательным условием при посещении торговых, торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), а также объектов общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания на вынос и деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций, осуществляющих организацию питания работников организаций).

Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Режим самоизоляции сохраняется для находящихся на территории Алтайского края граждан в возрасте старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, или перенесли COVID-19 более полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.

Решения оперативного штаба уже нашли отражение в новой редакции антиковидного указа, который Губернатор региона Виктор Томенко подписал 1 декабря.

Губернатор Алтайского края подписал указ о системе QR-кодов и новых ограничениях

13:49, 27.10.2021 11249

Бийский рабочий