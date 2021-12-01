Бийск: На Мухачева и на Тресте в Бийске 1 декабря отключат отопление и горячую воду

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В СГК Бийск отметили, что такие меры необходимы для устранения дефектов на тепловых сетях

Как сообщает пресс-служба компании СГК Бийск, в среду, 1 декабря, в связи с устранением двух дефектов на тепловых сетях, будет отключена горячая вода и отопление:

С 09-00 до 15-00 часов в домах по ул.Мухачева,256,258,264,266.

С 10-00 до 16 часов в домах по ул.Можайского, 12 и ул. Социалистической,44.

— Температура наружного воздуха в Бийске завтра днем составит от -5 до -7 °C. Во время ремонта мы будем следить за температурой воздуха в отключенных домах. Приносим извинения за причиненные неудобства, — сообщили в пресс-службе.

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14:13, 30.11.2021 464

Бийский рабочий