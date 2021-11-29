ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: На стадионе «Прогресс» в Бийске добавили входные зоны

Горняк22
9 часов Ago

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Вместо привычной для всех бийчан одной входной группы, их будет две

По снимкам, которые сделал корреспондент «БР», хорошо видно, что в будущем на стадионе будет две входные зоны, как, в общем-то и положено по СНиП II-Л.11-70 «Строительные нормы и правила. Спортивные сооружения».

Стадион был построен в 1965 году, тогда требования к таким объектам были другие. Сейчас земельный участок спортивного сооружения должен иметь не менее двух въездов (включая хозяйственный) и двух входов.

Добавим, что комплекс стадиона «Прогресс» также претерпит изменения – футбольное поле и беговые дорожки теперь отдельно и катка в этом месте зимой больше не будет. Для катания на коньках здесь, на месте бывшей хоккейной площадки, возводят крытую ледовую арену с трибуной.

Ледовая арена не только позволит хоккеистам и фигуристам проводить качественные тренировки, но и впоследствии, 250 посадочных мест хватит для всех болельщиков, которые придут на спортивные матчи и выступления. При этом все культурно, как в театре: фойе, касса, гардероб. До и после тренировки можно будет сходить в душевую, и перекусить – в буфет. Тренеров также обеспечат собственными помещениями.

Кроме того, здесь, на «Прогрессе», разместят секции легкой и тяжелой атлетики, хоккея, фигурного катания.

Завершить строительство комплекса планируют в ноябре 2022 года.

На стадионе «Прогресс» в Бийске добавили входные зоны 1

До чего дошёл «Прогресс»: как в Бийске продвигается строительство ледовой арены

14:08, 19.10.2021 3284

 

Бийский рабочий

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