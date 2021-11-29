Бийск: На 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский

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Последние дни артист находился в реанимации

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет.

Накануне его госпитализировали в московскую больницу с подозрением на инсульт. Ранее СМИ сообщали, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.

Градский — певец и композитор, народный артист РФ (1999). Музыкант родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1967 года Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне — Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности «Оперный и концертно-камерный певец». В те же годы певец начал выступать сольно.

Дискография Градского насчитывает десятки альбомов. Среди его музыкальных дисков — «Русские песни» (1980), «Размышления шута» (1987), «Утопия А.Г.» (1987), «Ностальгия» (1988), «Монте-Кристо» (1989), «Экспедиция» (1990) и другие.

Градский также был автором музыки ко многим фильмам, таким как «Романс о влюбленных» (1974), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1985), «Перевал» (1988), «Узник замка Иф» (1988), «В августе 44-го» (2001), и другим.

Бийский рабочий