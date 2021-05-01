Бийск: МУП «Водоканал» потребовалось 100 млн руб., чтобы рассчитаться перед поставщикам
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Бийское предприятие «Водоканал» испытывает финансовые сложности.
МУП «Водоканал» потребовалось 100 млн руб., чтобы рассчитаться перед поставщиками. Такая задолженность сложилась перед рядом предприятий: «Газпром Межрегион Новосибирск», «Алтайкрайэнерго», «Росгазификация», ТК «Фактор», «АлтайУголь».
Собственных средств, чтобы оплатить задолженность в таком объеме и не перестать работать самому, у бийского «Водоканала» нет, потому предприятие решило обратиться к организациям, оказывающим факторинговые услуги. Выплачивать взятую у них сумму МУП «Водоканал» будет до апреля 2024 года.
После того, как эта информация появилась в социальных сетях, началось обсуждение: значит ли это, что «Водоканал» на грани банкротства? О том, что происходит на предприятии, стоит ли опасаться, что водопровод может попасть в частные руки, и почему заниматься отоплением – не всегда выгодно, говорим с Александром Студеникиным, главой Бийска.
— Александр Петрович, если потребовалась такая сумма, значит «Водоканал» испытывает определенные финансовые сложности. Из-за чего?
— У «Водоканала» сегодня есть проблемы, связанные с задолженностью. Информацию о них никто не скрывает. Все данные есть в отрытом доступе, в картотеке арбитражных дел: в отношении «Водоканала» ведутся работы по взысканию этих задолженностей. Прежде всего, они сложились перед поставщиками электроэнергии, угля и газа.
Это связано с тем, что три года назад муниципалитет передал на обслуживание «Водоканалу» малые котельные, которые, как все помнят, предыдущий арендатор просто бросил под новый год. И у города не было иного варианта, как отдать их муниципальному предприятию. 29 декабря 2017 года, собравшись с силами, обсудив свои возможности со специалистами, на «Водоканале» приняли котельные.
Нужно понимать, что «Водоканал» — не профильное для этого предприятие. Повезло, что тогда в руководстве «Водоканала» были люди, которые в свое время перешли в МУП из «Бийскэнерготеплотранзита». Они имели и специальное образование, и опыт работы в теплоэнергетике. В том числе, благодаря этому три года «Водоканал» качественно, без сбоев в работе, проводил отопительные сезоны. Но мы понимали, что «Водоканалу» тяжело финансово тянуть эту нагрузку.
— Но ведь у многих есть убеждение, что «сидеть на трубе» выгодно.
— Малые котельные – точно не тот случай. У них средний срок эксплуатации – свыше 40 лет. Предприятий, эксплуатирующих их, в Бийске сменилось немало, но никто из них в солидный «плюс» не выходил. Возьмем последний пример — предприятие «Теплоэнергогаз», которое обслуживало малые котельные Бийска до «Водоканала». Сейчас оно находится в стадии банкротства. «ЭнергоАлтай», обслуживавший 6-ю газовую котельную, тоже.
Поэтому нельзя говорить, что «Водоканал» неверно вел хозяйственную деятельность, и это привело его к задолженностям. Нет, это связано лишь с особенностями той сферы, которой он был вынужден заняться. Если мы посмотрим, каким было предприятие до передачи ему котельных, то после кризиса 2016 года его работа была безубыточной.
— Из-за чего складывалась задолженность? Тарифы ведь были вдвое выше, чем у «Бийскэнерго».
— Мы не беремся судить о тарифах, выставлявшихся «Водоканалом» за теплоснабжение. Этот вопрос находится в компетенции краевого управления по регулированию цен и тарифов. Однако за три года у предприятия образовались долги перед поставщиками электроэнергии, газа и угля.
Все это происходило на фоне задолженности, которая складывалась перед самим «Водоканалом» со стороны бийчан. К тому же во время пандемии правительством было принято решение – предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, не начислять населению пеню за просроченные платежи.
В итоге на сегодня задолженность абонентов, прежде всего, населения Бийска, то есть физических лиц, перед «Водоканалом», сложилась в размере почти 80 млн рублей. А это именно те оборотные средства, которых предприятию не хватает, чтобы рассчитаться с поставщиками.
— А почему нельзя было взять кредит?
— «Прокредитоваться», как это делает бизнес, муниципальное предприятие не может.
Возможности привлечения дополнительных оборотных средств у муниципальных предприятий ограничены. Ни один банк не даст кредит МУПу без поручительства учредителя. Учредителем МУП «Водоканал» является администрация Бийска. Но по соглашению, заключенному с краевым Минфином, муниципалитет не может выступать поручителем при займах и коммерческих кредитах и выставлять гарантии за МУПы.
— И к чему вела такая ситуация?
— К тому, что однажды поставщик, перед которым у «Водоканала» есть задолженность, мог предъявить к оплате счет, который предприятие должно было бы погасить одномоментно и полностью. Учитывая, что таких средств у «Водоканала» просто нет, могли быть арестованы счета МУПа, а, значит, все платежи, поступающие от абонентов, шли бы на погашение этой задолженности, и средств на текущую деятельность, на заплаты, на налоги просто не было бы.
Никто из поставщиков не согласился перенести сроки оплаты, хотя «Водоканал» предлагал различные варианты погашения долга.
— Тогда было решено привлечь средства по факторингу?
— Да, это один из разрешенных механизмов привлечения дополнительных оборотных средств. Важно понимать: это – не кредит. Предприятие, оказывающее факторинговые услуги, берет на себя оплату дебеторской задолженности, а должник, в нашем случае «Водоканал», постепенно рассчитывается уже с этим предприятием.
Сделка крупная, и она была с нами согласована. Мы провели расчеты. Привлечение средств по факторингу с последующим поэтапным гашением оказалось для «Водоканала» выгоднее разового платежа поставщикам. Все-таки с поэтапной финансовой нагрузкой предприятие справится.
Если бы «Водоканал» не платил по своей задолженности, то ставка рефинансирования и пеня за просрочку были бы выше, чем плата за пользование услугой факторинга.
— После этого пошли слухи о возможном банкротстве предприятия.
— Банкротство – процедура не быстрая, но о ней сейчас речь не идет. А вообще, согласно закону о банкротстве, начать процедуру можно в отношении любого предприятия, сумма задолженности которого превышает 500 тыс. руб., и просрочка составляет более трех месяцев.
— В таком случае, получается, кто-то помимо города может оказаться собственником водопроводов, колонок, КНС и прочего?
— Эта тема активно поднималась в 2016 году, когда у предприятия тоже была непростая финансовая ситуация. Тогда находились те, кто говорил: «Водоканал» в шаге от банкротства. Приходилось пояснять: активы «Водоканала» не подлежат приватизации. В Российской Федерации законодательно запрещено продавать водопроводное хозяйство в частные руки.
И даже если (просто представим гипотетически) в отношении «Водоканала» запустят процедуру банкротства, то объекты системы холодного водоснабжения – будь она централизованной или нецентрализованной — в частные руки в силу закона все равно ни при каких условиях не будут переданы.
В этом отношении сети холодного и горячего водоснабжения находятся абсолютно в разных плоскостях. Напомню, основная часть тепловых сетей Бийска находится на балансе СГК.
— То есть, частное предприятие не может зайти на обслуживание водопроводного хозяйства?
— Сегодня в России существует две основных формы управления системами холодного водоснабжения: это МУПы, как в Бийске, или оператор систем водоснабжения и водоотведения.
Главным таким оператором является «Росводоканал», крупная российская компания, которая, например, управляет «Барнаульским водоканалом» и другими предприятиями по всей стране. Это частное предприятие. Оно берет в концессию водопроводные хозяйства, инвестирует в них, распоряжается ими, но сама система водоснабжения остается в муниципальной или государственной собственности.
Что такое концессия, в Бийске хорошо узнали как раз на примере малых котельных, которые в конце 2020 года переданы в распоряжение «Сибирской генерирующей компании». СГК намерена инвестировать в теплосетевое хозяйство города 1,8 млрд рублей. При этом сами котельные остаются в муниципальной собственности.
— Для бийского «Водоканала» такая форма управления рассматривается?
— Наш «Водоканал» был и остается муниципальным унитарным предприятием. Да, у него есть трудности, но мы нашли вот такой способ с ними справиться.
Наша задача – восстановление его платежеспособности после той убыточности, которая сложилась за годы управления малыми котельными.
Сейчас предприятию стало полегче, уменьшились затраты. Не нужно закупать те же уголь и газ, снизился объем требуемой электроэнергии. К тому же нам удалось не допустить формирования задолженности по налоговым отчислениям и по зарплате. Так что люди работают, вода течет, стоки отводятся.