Бийск: Муниципалитеты Алтайского края голосуют за законопроект о введении QR-кодов

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Алтайские депутаты обсудили с муниципалитетами проект федерального закона о введении ограничений на посещение общественных мест

Законопроект направили в муниципалитеты региона для формирования предложений, а также обсудили на различных площадках — в Общественной палате, с экспертами в АКЗС.

Как сообщил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, большинство муниципалитетов региона поддержали законопроект.

При муниципальные управления активно включились в обсуждение и выдвинули свои предложения по совершенствованию порядка предоставления необходимой документации, перечня объектов, для доступа в которые будет требоваться QR-код, сроков действия сертификатов.

Пресс-служба АКЗС опубликовала общий список предложений муниципалитетов:

Дополнить перечень документации справкой о наличии медицинских противопоказаний к проведению прививки и справкой о диагностическом титре антител к коронавирусной инфекции. Количество антител в этом случае должны определить специалисты.

Автоматизировать процесс получения QR-кода для тех, кто получает справку о наличии антител.

После 1 февраля не ограничивать возможность получения ПЦР-тестов для пропуска в учреждения, объекты торговли и т.д.

Установить порядок получения всех необходимых сертификатов для жителей, проживающих в труднодоступных местностях.

На федеральном уровне установить четкий перечень объектов, при входе в которые нужно будет предъявить сертификат, а также утвердить дополнительный список объектов, вход в которые может быть ограничен постановлением главного санитарного врача и губернатора с учетом эпидемиологической обстановки.

Изменить наименование сертификата, например, на паспорт здоровья.

Установить четкие сроки действия сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании, медицинском отводе, о наличии антител.

На федеральном уровне обеспечить дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии.

— В обществе звучат разноплановые позиции по поводу предложенных поправок, и мы получили самые разные предложения. Понимаем и разделяем позицию бизнеса о дополнительных мерах поддержки в период пандемии. На прошлой сессии мы как раз поддержали и направили в Правительство РФ соответствующее обращение. У нас есть также предложения от медицинского сообщества, — цитирует депутата пресс-служба АКЗС.

Напомним, предложенные изменения в федеральное законодательство предполагают введение прохода в общественные места по QR-коду на длительный период. С 1 февраля по 1 июня 2022 года граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест обязаны будут предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.

До 6 декабря муниципальные депутаты еще могут направить свои предложения по законопроекту. После этого все они будут обобщены, а 9 декабря краевые депутаты опросным голосованием сформируют свое мнение по документу.

В Республике Алтай депутаты одобрили закон о QR-кодах

16:57, 30.11.2021 775

Бийский рабочий